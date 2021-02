Ida Platano su tutte le furie | “Vergogna | mio figlio non si tocca!”

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Da tempo Idanon frequenta più lo studio di UeD, quello studio che l’ha fatta conoscere al grande pubblico e che le ha fatto conoscere quello che sembrava il suo grande amore, Riccardo Guarnieri. Una relazione piena di alti e bassi, vissuta anche sotto le telecamere di Temptation Island e in cui i momenti intensi ed emozionanti erano alternati a discussioni e scontri feroci. Ritornati insieme dopo l’esperienza al programma di Canale 5, sembrava tutto procedere a gonfie vele ma finito il primo lockdown Ida e Riccardo hanno scritto la parola fine. E qualche tempo fa la ex dama è anche tornata in studio per chiarire con il cavaliere che invece, dopo la fine della loro travagliata storia, ha deciso di provare a conoscere meglio Roberta Di Padua. (Continua dopo la foto) E così, mentre Riccardo si è buttato a capofitto in un’altra storia che dalle ultime ...

WowNotizie : Ida Platano dice la sua sulla fine dell’amore con Riccardo. La sua verità - infoitcultura : Ida Platano di Uomini e Donne, rivoluzione dopo Riccardo: capelli nerissimi e ricci, sembra un’altra - zazoomblog : Ida Platano di Uomini e Donne rivoluzione dopo Riccardo: capelli nerissimi e ricci sembra un’altra - #Platano… - zazoomblog : Ida Platano di Uomini e Donne rivoluzione dopo Riccardo: capelli nerissimi e ricci sembra un’altra - #Platano… -

Ultime Notizie dalla rete : Ida Platano

Dopo la rottura definitiva con, il cavaliere pugliese ha fatto rientro nel programma condotto da Maria De Filippi. E da quel momento c'è stato un riavvicinamento con Roberta: la loro è ...ha voluto rispondere per le rime all'hater che ha scritto parole offensive rivolte a suo figlio, accanto ad un'immagine postata sul suo profilo Instagram . L'ex dama di ' Uomini e Donne ', ...Ida Platano questa volta non vuole passarci sopra, ciò che è accaduto ha fatto andare su tutte le furie l'ex dama di Uomini e Donne.Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Uomini e Donne in onda oggi, come sempre su Canale 5 a partire dalle 14.45. Al centro dello studio Riccardo e Roberta: tra i due le cose non sembrano a ...