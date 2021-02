I numeri in chiaro. Maga: «È giusto non riaprire fino a Pasqua: ora stiamo attenti ai piccoli focolai» – Il video (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Durante l’audizione di oggi in Senato il ministro Roberto Speranza ha chiarito che il nuovo Dpcm resterà in vigore fino al 6 aprile. Le restrizioni saranno attive anche a Pasqua e Pasquetta. Una decisione necessaria anche secondo Giovanni Maga, direttore del laboratorio dell’Istituto di Genetica Molecolare al Cnr di Pavia, come ha spiegato nella nostra rubrica numeri in chiaro: «Epidemia stabile ma con segni da prendere con attenzione. Come i piccoli focolai che si trovano in giro per l’Italia». Intanto continuano i lockdown a zone. Nelle ultime settimane stiamo assistendo però a blocchi sempre più ridotti. Dai lockdown nazionali si è passati a quelli regionali fino ad arrivare a quelli che riguardano i singoli comuni. Un ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Durante l’audizione di oggi in Senato il ministro Roberto Speranza ha chiarito che il nuovo Dpcm resterà in vigoreal 6 aprile. Le restrizioni saranno attive anche ae Pasquetta. Una decisione necessaria anche secondo Giovanni, direttore del laboratorio dell’Istituto di Genetica Molecolare al Cnr di Pavia, come ha spiegato nella nostra rubricain: «Epidemia stabile ma con segni da prendere con attenzione. Come iche si trovano in giro per l’Italia». Intanto continuano i lockdown a zone. Nelle ultime settimaneassistendo però a blocchi sempre più ridotti. Dai lockdown nazionali si è passati a quelli regionaliad arrivare a quelli che riguardano i singoli comuni. Un ...

