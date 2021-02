Faggio monumentale di 350 anni spezzato dalla neve nell’Appennino modenese

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) MODENA – Allarme per il faggio monumentale che si trova nei pressi del lago di Pratignano, vicino a Fanano, a quota 1.350 metri: una grossa branca della chioma, dal diametro medio di 50 centimetri, si è infatti spezzata, anche per via del peso della neve caduta recentemente. I Carabinieri forestali sono intervenuti sul posto, nel Parco Regionale dell’alto Appennino modenese, e stanno valutando i danni.

Ultime Notizie dalla rete : Faggio monumentale

I Carabinieri Forestali della locale Stazione hanno proceduto nei giorni scorsi ad effettuare un primo sopralluogo per verificare le condizioni delche si trova nei pressi del Lago di Pratignana: una grossa branca della chioma, con diametro medio di 50 cm, si è troncata, probabilmente anche a seguito del peso della neve caduta ...FANANO - Le abbondanti nevicate che hanno caratterizzato questa stagione invernale hanno danneggiato in maniera seria ildel lago di Pratignana, località a 1350 metri sul livello del mare nel Comune di Fanano (nella provincia di Modena). I carabinieri forestali sono intervenuti sul posto per valutare ...Nei giorni scorsi i Carabinieri Forestali della stazione di Fanano hanno controllato le condizioni del Faggio Monumentale del Lago di Pratignana per valutare i danni causati dalle abbondanti nevicate ...I Carabinieri Forestali della locale Stazione hanno proceduto nei giorni scorsi ad effettuare un primo sopralluogo per verificare le condizioni del Faggio Monumentale che si trova nei pressi del Lago ...