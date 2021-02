Diletta Leotta e Can Yaman, insieme dal parrucchiere: non si separano mai (Foto) (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ed è ancora una volta la rivista Chi a pizzicare insieme Diletta Leotta e Can Yaman, non c’è ancora il bacio ma c’è tutto il resto. Questa volta le Foto del magazine di Alfonso Signorini mostrano Can Yaman e Diletta Leotta insieme dal parrucchiere. Lei si fa ancora più bella e nell’attesa della piega ai capelli di Diletta lui resta lì a guardarla, ammirato. La coppia sembra sfruttare ogni momento possibile per stare insieme, le coccole sono evidenti, gli sguardi parlano d’amore ma c’è ancora chi continua a credere che la coppia sia solo frutto di un accordo pubblicitario. Intanto il gossip continua a parlare di loro che avrebbero già scelto il loro nido d’amore, in pieno centro a Roma, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ed è ancora una volta la rivista Chi a pizzicaree Can, non c’è ancora il bacio ma c’è tutto il resto. Questa volta ledel magazine di Alfonso Signorini mostrano Candal. Lei si fa ancora più bella e nell’attesa della piega ai capelli dilui resta lì a guardarla, ammirato. La coppia sembra sfruttare ogni momento possibile per stare, le coccole sono evidenti, gli sguardi parlano d’amore ma c’è ancora chi continua a credere che la coppia sia solo frutto di un accordo pubblicitario. Intanto il gossip continua a parlare di loro che avrebbero già scelto il loro nido d’amore, in pieno centro a Roma, ...

