Dayane Mello scoppia a piangere dopo lo scontro con Zorzi: la reazione di Rosalinda

Dayane Mello scoppia a piangere dopo un durissimo scontro con Tommaso Zorzi. La reazione di Rosalinda Cannavò di fronte alla crisi della modella brasiliana. Momento di sconforto per Dayane Mello nella casa del Grande Fratello Vip 2020. La modella brasiliana, dopo un durissimo scontro con Tommaso Zorzi, si è lasciata andare ad uno sfogo.

GrandeFratello : “Si tratta anche della conseguenza diretta di ciò che dici, le persone si devono difendere...” #GFVIP - fanpage : #Gfvip, aereo per Dayane Mello, idolo del pubblico femminile - vulcoone : @GrandeFratello 7. Aereo più aereo. Per Dayane: “girls don’t want boys, girls want Dayane Mello”. Perché le donne a… - Vincenz02550520 : RT @realrosydc: Buonanotte solo a Dayane Mello #exrosmello #mellos - Cla_TeamMaite : Immagina di ricevere per 5 mesi dei complimenti da Dayane Mello e non capire che fosse un corteggiamento! Adua Adua… -