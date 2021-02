Cts: no alle riaperture. Palestre e piscine ancora chiuse (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Troppi contagi, le varianti corrono e Mario Draghi sceglie di continuare sulla linea della massima cautela e rigore. E, in accordo con il Cts, che al vertice con il Governo ha portato dati e tabelle per nulla incoraggianti, gela le riaperture di alcune attività. Il presidente del Consiglio, non si muoverà a seconda delle pressioni politiche, ma rigorosamente sulla base dei numeri e della curva del virus. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Troppi contagi, le varianti corrono e Mario Draghi sceglie di continuare sulla linea della massima cautela e rigore. E, in accordo con il Cts, che al vertice con il Governo ha portato dati e tabelle per nulla incoraggianti, gela le riaperture di alcune attività. Il presidente del Consiglio, non si muoverà a seconda delle pressioni politiche, ma rigorosamente sulla base dei numeri e della curva del virus.

