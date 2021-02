COVID, un decesso al Moscati di Avellino: il punto sui ricoveri (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduto la notte scorsa, nella terapia subintensiva del COVID Hospital dell’Azienda Moscati, un paziente di 88 anni di Avella, ricoverato dal 21 febbraio. Al COVID Hospital dell’Azienda Moscati risultano ricoverati 35 pazienti, 5 dei quali in terapia intensiva. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduto la notte scorsa, nella terapia subintensiva delHospital dell’Azienda, un paziente di 88 anni di Avella, ricoverato dal 21 febbraio. AlHospital dell’Aziendarisultano ricoverati 35 pazienti, 5 dei quali in terapia intensiva. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

