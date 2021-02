Coronavirus, i dati dell'Asst: pressione stabile, ma in lieve aumento, sugli ospedali lecchesi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono stabili, seppur in lieve crescita, i dati relativi alla situazione ospedaliera a Lecco per quanto riguarda l'emergenza da Covid - 19; anche nel nostro territorio si sono registrati i primi casi ... Leggi su leccotoday (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono stabili, seppur increscita, irelativi alla situazioneera a Lecco per quanto riguarda l'emergenza da Covid - 19; anche nel nostro territorio si sono registrati i primi casi ...

regionetoscana : #covid19 Dati #Toscana #24febbraio ?? 857 nuovi casi ?? 21.198 tamponi ?? 1.005 ricoverati (+22 da ieri) ?? 163 ter… - Corriere : Così si muove l’epidemia in Italia: tutti i dati regione per regione - rtl1025 : ?? Nuovo balzo positivi, sono 16.424 i test positivi al #coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secon… - Guzzi19958320 : RT @rodolfocorrenti: L'autorevole giornale britannico' Guardian' smaschera Speranza:L'Italia ha detto il falso all'OMS. Ricostruisce bugie… - kitti1974 : RT @rtl1025: ?? Nuovo balzo positivi, sono 16.424 i test positivi al #coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati d… -