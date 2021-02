Congo | uccisi ambasciatore e carabiniere Di Maio | “Attanasio e Iacovacci si sono affidati al protocollo delle Nazioni Unite”

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)rientrate a Ciampino intorno alle 23 di ieri sera le salme dell’italiano inLucae delVittoriolunedì durante un agguato in Nord Kivu insieme al loro autista Mustapha Milambo, mentre viaggiavano in un convoglio del Pam (il Programma alimentare mondiale dell’Onu) in una missione nell’est del Paese. Oggi si svolgeranno le autopsie al Gemelli e i risultati saranno consegnati in Procura, ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Dinel corso della sua informativa al Parlamento., la decisione del governo – Intanto, il governo di Kinshasa ha deciso che “tutti i diplomatici presenti sul territorio nazionale” del...

Domani alle 9,30, nella basilica romana di Santa Maria degli Angeli, ci saranno i funerali di Stato dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacciin, venerdì si ...Leggi anche Attentato in, Di Maio: "Attanasio e Iacovacci vittime di vile agguato", la ricostruzione dell'agguato, l'arrivo delle salme di Attanasio e Iacovacci Quattro colpi in ...In corso accertamenti sulla dinamica dell'accaduto "Sulla dinamica dell'agguato" che ha portato alla morte dell'ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo Luca Attanasio ... gli ...Si erano incontrati in occasione della consegna all'ambasciatore del Premio Nassyria, conferito per l'impegno in favore della pace: uno scambio emozionante, a cuore aperto. Don Antonio Toriello non ri ...