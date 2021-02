Comunali, Clemente: “Confronto su piano strategico e Recovery Fund” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl piano strategico della Città metropolitana di Napoli e l’utilizzazione delle risorse del Recovery Fund saranno gli argomenti al centro di alcuni incontri che terrà la candidata a sindaco Alessandra Clemente. Si parte sabato 27 febbraio con la discussione sul piano strategico. L’appuntamento sarà trasmesso sulla pagina facebook della Clemente. Il piano strategico dell’ente metropolitano è il documento di programmazione, già condiviso con 92 Comuni dell’hinterland e con oltre 50 stakeholder, che sancisce la visione d’insieme dello sviluppo dell’area metropolitana. Sei gli assi strategici: cultura come sviluppo del territorio; scuole come presidio di legalità e integrazione; autostrade ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIldella Città metropolitana di Napoli e l’utilizzazione delle risorse delsaranno gli argomenti al centro di alcuni incontri che terrà la candidata a sindaco Alessandra. Si parte sabato 27 febbraio con la discussione sul. L’appuntamento sarà trasmesso sulla pagina facebook della. Ildell’ente metropolitano è il documento di programmazione, già condiviso con 92 Comuni dell’hinterland e con oltre 50 stakeholder, che sancisce la visione d’insieme dello sviluppo dell’area metropolitana. Sei gli assi strategici: cultura come sviluppo del territorio; scuole come presidio di legalità e integrazione; autostrade ...

