Choc in Campania | trovato cadavere carbonizzato in un’auto

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAfragola (Na) –nel Napoletano dove sarebbe stato riildi un uomo inbruciata. La macabra scoperta è avvenuta nel parcheggio del centro commerciale “Le porte di Napoli” ad Afragola.il, gli abitanti della zona avrebbero chiamato i soccorsi e le forze dell’ordine. I militari stanno indagando per capire cosa sia realmente accaduto negli ultimi istanti di vita dell’uomo. Non si esclude, al momento, che l’uomo possa essere stato torturato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

