Calcio femminile | Milena Bertolini | “Andare agli Europei è una tappa importante | il movimento può crescere ancora”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’Italia ha battuto Israele per 12-0 staccando così il pass diretto per glidiche si disputeranno nel 2022 in Inghilterra: le azzurre sono infatti la Nazionale migliore tra quelle che hanno chiuso al secondo posto nella fase di qualificazione. A fine partita la CT dell’Italia,, ha parlato ai microfoni di RaiSport. Queste le sue dichiarazioni a caldo: “Siamo felici, andiamoin Inghilterra, è una, perché significae permette alle ragazze dicome atlete. Le ragazze hanno approcciato bene la partita, Israele si è presentata qui cn una squadra giovane, ma le nostre ragazze sono state brave in ...