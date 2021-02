Cairo: 'Spero che continui a lungo il rapporto tra Rcs, Giro d'Italia e Rai' (Di mercoledì 24 febbraio 2021) 'Spero che prosegua ancora a lungo il rapporto con tra Rcs, il Giro d'Italia e la Rai. Un rapporto che va avanti da decenni, con una piccola interruzione negli Anni 90, in modo molto positivo e molto ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 24 febbraio 2021) 'che prosegua ancora ailcon tra Rcs, ild'e la Rai. Unche va avanti da decenni, con una piccola interruzione negli Anni 90, in modo molto positivo e molto ...

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Ciclismo, #Cairo: “Spero che continui ancora a lungo il rapporto tra #Rcs, #Giro d’Italia e #Rai” - Gazzetta_it : Ciclismo, #Cairo: “Spero che continui ancora a lungo il rapporto tra #Rcs, #Giro d’Italia e #Rai” - infoitsport : CAIRO. «SPERO CHE IL GIRO RESTI IN RAI PER MOLTI ANNI». MERCOLEDI' LA PRESENTAZIONE - hansel20159 : @Giulio_Nosotti Preferirei che Cairo vendesse e tornasse un direttore degno della gazzetta di una volta. Ma ormai t… - infoitsport : CAIRO. «SPERO CHE IL GIRO RESTI IN RAI PER MOLTI ANNI». MERCOLEDI' LA PRESENTAZIONE -