Beautiful anticipazioni 1 marzo 2021 | una sfida tra Hope e Steffy

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Thomas scopre che Ridge deve prendere un’ardua decisione e dalle trame di, disponibili sul sito Mediaset Play, scopriamo che, nella puntata di lunedì 1, il giovane suggerisce al padre, che per decidere se portare avanti per la nuova collezione la linea dio quella di, potrebbe organizzare una competizione tra di loro e solo dopo prendere una seria decisione in merito. Infatti in base al fatturato della casa di moda, è possibile finanziare solo una delle due linee. Chi sarà la vincitrice della gara? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…episodi dal 1 al 7, Liam eincastrano Thomas? Il Forrester sta facendo il doppio gioco e Liam chiede a...

: Non è Hope a manipolare Thomas, ma il contrario! Steffy ha accusato Hope di aver manipolato Thomas per ottenere la custodia di Douglas , come se quello della ragazza fosse ...Ecco il Riassunto di cosa succede :diper la settimana dall'1 al 6 marzo 2021 Puntata in onda Lunedì 1° marzo 2021 Data l'impossibilità di finanziare sia la collezione di ...Le nuove anticipazioni americane di Beautiful: Steffy scopre la gravidanza ma il figlio potrebbe non essere di Liam.Anticipazioni, novità e aggiornamenti di Beautiful e Tempesta d’amore di oggi Mercoledì 24 Febbraio. Ariane è riuscito a far ...