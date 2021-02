Bayern Monaco | Douglas Costa | “Saremo noi a vincere la Champions Juve? Ho ancora un anno di contratto”

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Il? Hun modo diverso di intendere il calcio oggi rispetto alla mia prima avventura. Ora si gioca più all’attacco mentre prima si teneva più la palla e mi piaceva di più. Anche se hvinto laLeague. Musiala? E’ fortissimo, ha una qualità pazzesca. Anche contro il Lipsia è entrato e ha fatto gol. Guardiola è un fenomeno. E’ un duro, ama lavorare tantissimo. Se lui ti vede ad un certo livello di forma ti vuole sempre a quello, ti chiede il massimo”. Queste le dichiarazioni di, esterno brasiliano dellantus attualmente in prestito al, che è stato ospite del canale Twitch del giornalista di DAZN Pierluigi Pardo. “ntus? Quando sono arrivato in Italia mi sono ...

fattoquotidiano : Niente aste, nessuno acquisto monstre e tanta ragionevolezza: la ricetta anticiclica del Bayern Monaco (che continu… - SkySport : ? Errore di Musacchio, #Lewandowski non perdona ?? Il Bayern Monaco sblocca il risultato dopo 9' ??? GLI HL ??… - OfficialSSLazio : #UCL ?? #LazioBayern, il programma della vigilia ?? - mary31636095 : Bayern Monaco - Inter 0-2 (Finale 2010) Marianella - matteodessilani : Il Real Madrid è passato in pochi anni da rubare contro il Bayern Monaco ai supplementari della semifinale di ritor… -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco

Dopo la serata da dimenticare della Lazio , travolta dal, ecco l'appuntamento con la storia per la squadra di Gasperini , pronta a rimettere in discussione un pronostico che, sulla ...La procura diha riaperto le indagini sul giocatore delJerome Boateng per lesioni personali nei confronti della sua ex fidanzata, morta suicida due settimane fa. Lo riferisce Bild. I risultati dell'esame autoptico hanno dato conto di un lobo ...Douglas Costa alla Juventus, calciomercato: l'esterno ha rilasciato una breve intervista al canale Twitch di Pierluigi Pardo ...Poi Douglas Costa ricorda anche l’esperienza alla Juventus: “Quando sono arrivato in Italia mi sono adattato benissimo e mi porto i tifosi nel cuore. Sto ancora imparando grazie ai tanti amici italian ...