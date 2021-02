Atp Singapore 2021: esordio vincente per Marcora, sconfitto Gulbis in due set (Di mercoledì 24 febbraio 2021) E’ iniziata con il piede giusto la trasferta asiatica per Roberto Marcora, che al primo turno dell’Atp 250 di Singapore si è liberato in due set di Ernest Gulbis. L’azzurro si è imposto con il punteggio di 7-5 6-4 ed ha staccato il pass per il secondo turno, dove se la vedrà con la prima forza del seeding, Adrien Mannarino. CRONACA – E’ durato appena un’ora e sedici minuti il match, molto rapido e privo di particolari colpi di scena. Marcora si è infatti aggiudicati entrambi i parziali senza concedere neppure una palla break e strappando la battuta al suo avversario in due occasioni. Nel primo set, dopo dieci game a senso unico dove non si è mai arrivati ai vantaggi, l’azzurro ha ottenuto il break decisivo nell’undicesimo gioco, facendo suo il parziale per 7-5. Nella seconda frazione, invece, il break è arrivato in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) E’ iniziata con il piede giusto la trasferta asiatica per Roberto, che al primo turno dell’Atp 250 disi è liberato in due set di Ernest. L’azzurro si è imposto con il punteggio di 7-5 6-4 ed ha staccato il pass per il secondo turno, dove se la vedrà con la prima forza del seeding, Adrien Mannarino. CRONACA – E’ durato appena un’ora e sedici minuti il match, molto rapido e privo di particolari colpi di scena.si è infatti aggiudicati entrambi i parziali senza concedere neppure una palla break e strappando la battuta al suo avversario in due occasioni. Nel primo set, dopo dieci game a senso unico dove non si è mai arrivati ai vantaggi, l’azzurro ha ottenuto il break decisivo nell’undicesimo gioco, facendo suo il parziale per 7-5. Nella seconda frazione, invece, il break è arrivato in ...

