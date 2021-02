Assegno familiare erogato dai Comuni: importi 2021, calcolo, a chi spetta (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Invariati per l’anno 2021 l’importo e i requisiti ISEE dell’Assegno per il nucleo familiare riconosciuto dai Comuni ai nuclei con almeno tre figli minori. È quanto ha reso noto il Comunicato del Dipartimento per le politiche della famiglia pubblicato in Gazzetta ufficiale del 12 febbraio 2021. Di conseguenza, le famiglie in possesso degli stessi requisiti ISEE previsti per l’anno 2020 potranno inoltrare nel 2021 richiesta ai Comuni di residenza, al fine di ottenere dall’INPS la liquidazione dell’Assegno in misura pari a 145,14 euro mensili (valore invariato rispetto all’anno precedente). L’aggiornamento a saldi invariati è frutto della variazione media 2020, rilevata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Invariati per l’annol’importo e i requisiti ISEE dell’per il nucleoriconosciuto daiai nuclei con almeno tre figli minori. È quanto ha reso noto ilcato del Dipartimento per le politiche della famiglia pubblicato in Gazzetta ufficiale del 12 febbraio. Di conseguenza, le famiglie in possesso degli stessi requisiti ISEE previsti per l’anno 2020 potranno inoltrare nelrichiesta aidi residenza, al fine di ottenere dall’INPS la liquidazione dell’in misura pari a 145,14 euro mensili (valore invariato rispetto all’anno precedente). L’aggiornamento a saldi invariati è frutto della variazione media 2020, rilevata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di ...

Gender Watch: Governo per le pari opportunità: contro la famiglia ... si risolve anche la parità di genere perché viene inserita in un contesto familiare indisponibile ... Il ministro Bonetti ha anticipato che il suo Family Act conterrà anche un assegno per il figlio, ...

Luci e ombre del reddito di cittadinanza ... molto probabilmente, vale anche per il reddito di cittadinanza, perché utilizza accorgimenti, quale la riduzione scalare dell'assegno in base al numero dei componenti il nucleo familiare, che hanno ...

Restano invariati gli importi 2021 per l'Assegno familiare erogato dai Comuni. Vediamo insieme i requisiti e come fare domanda.

Al via le domande per gli assegni di cura per gli anziani non autosufficienti. Il contributo è rivolto ai domiciliati nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 8 e va richiesto entro il 31 marzo.