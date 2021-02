Agguato in Congo, i risultati dell’autopsia: non è stata un’esecuzione (Di mercoledì 24 febbraio 2021) I primi risultati dell’autopsia sui corpi di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci: non è stata un’esecuzione. ROMA – Non è stata un’esecuzione. I primi risultati dell’autopsia sui corpi di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci hanno confermato l’ipotesi di una morte avvenuta in un conflitto a fuoco tra i militanti e i ranger. Come riportato da La Repubblica, sono quattro i colpi mortali. Due hanno raggiunto l’ambasciatore e due il carabiniere. Gli accertamenti medici, inoltre, hanno evidenziato che i colpi li hanno trapassati da parte a parte. L’autopsia L’autopsia è stata eseguita al Policlinico Gemelli di Roma ed è durata circa cinque ore. Secondo le prime informazioni, sia l’ambasciatore che il carabiniere hanno perso la ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) I primisui corpi di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci: non è. ROMA – Non è. I primisui corpi di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci hanno confermato l’ipotesi di una morte avvenuta in un conflitto a fuoco tra i militanti e i ranger. Come riportato da La Repubblica, sono quattro i colpi mortali. Due hanno raggiunto l’ambasciatore e due il carabiniere. Gli accertamenti medici, inoltre, hanno evidenziato che i colpi li hanno trapassati da parte a parte. L’autopsia L’autopsia èeseguita al Policlinico Gemelli di Roma ed è durata circa cinque ore. Secondo le prime informazioni, sia l’ambasciatore che il carabiniere hanno perso la ...

