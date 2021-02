Zona Arancione Covid: dal caffè al bar agli spostamenti: ecco cosa è permesso e tutti i divieti. Il nodo scuola (Di martedì 23 febbraio 2021) ANCONA - Dalla notte appena trascorsa ha presso il via l'ordinanza firmata ieri dal presidente Acquaroli per 20 comuni della provincia di Ancona. Si tratta di Ancona, Camerata Picena, Castelfidardo, ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 23 febbraio 2021) ANCONA - Dalla notte appena trascorsa ha presso il via l'ordinanza firmata ieri dal presidente Acquaroli per 20 comuni della provincia di Ancona. Si tratta di Ancona, Camerata Picena, Castelfidardo, ...

Agenzia_Ansa : Campania in zona arancione il governatore @VincenzoDeLuca striglia i cittadini che hanno affollato il lungomare ne… - borghi_claudio : @itsoranews @Andrea65781507 @DanDellos3 @AlbertoBagnai Succede nelle zone rosse che sono aree molto circoscritte. M… - borghi_claudio : @ilmandaloriano @itsoranews @Andrea65781507 @DanDellos3 @AlbertoBagnai No, non mi sembra troppo e Salvini lo chiede… - obsessedharry__ : Quando non vedi l'ora di finire la sessione per uscire e fare una bella passeggiata, senza pensieri ma poi ti mettono in zona arancione- - alessavastano : @BigioDiego siamo zona arancione -