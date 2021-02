Zaia: “La partita dell’acquisto dei vaccini è in stallo, non chiusa” (Di martedì 23 febbraio 2021) VENEZIA – “Dai nas sono stato torchiato ma non ho niente da nascondere, tutto quello che avevo da dire l’ho detto e tutti i documenti che mi hanno chiesto li ho dati. Non c’è nessun accordo sotterraneo, ho fatto domande scritte e ho ricevuto risposte scritte”. Lo afferma Luciano Flor, direttore della Sanità veneta, tornando sul tentativo di trovare sul mercato vaccini anti Covid intrapreso dal Veneto. Leggi su dire (Di martedì 23 febbraio 2021) VENEZIA – “Dai nas sono stato torchiato ma non ho niente da nascondere, tutto quello che avevo da dire l’ho detto e tutti i documenti che mi hanno chiesto li ho dati. Non c’è nessun accordo sotterraneo, ho fatto domande scritte e ho ricevuto risposte scritte”. Lo afferma Luciano Flor, direttore della Sanità veneta, tornando sul tentativo di trovare sul mercato vaccini anti Covid intrapreso dal Veneto.

TgVerona : Zaia chiede al governo di rivedere i parametri di giudizio delle zone. Sulle forniture extra di vaccini: “La partit… - gabrielecatania : @NicolaBusin @zaiapresidente che lo Stato italiano sia liberticida è un'offesa a 60 milioni di italiani, e una gros… - CarloF0554ti : Sui vaccini veneti, oggi Zaia fa il prudente: 'Ben venga l'operazione [inchiesta] partita da Perugia perché chiarir… - frenkevita : RT @MaxLandra: #VACCINO #Arcuri, in questa partita esistono solo due soggetti: lo Sta- to e le case produttrici. Tutto il resto “potrebbe… - demian_yexil : RT @MaxLandra: #VACCINO #Arcuri, in questa partita esistono solo due soggetti: lo Sta- to e le case produttrici. Tutto il resto “potrebbe… -