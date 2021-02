Vertice tra premier Draghi, ministri e Cts. Miozzo: "Non si è parlato di riaperture" (Di martedì 23 febbraio 2021) All’incontro hanno partecipato anche gli esperti Silvio Brusaferro, Agostino Miozzo e Franco Locatelli Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 23 febbraio 2021) All’incontro hanno partecipato anche gli esperti Silvio Brusaferro, Agostinoe Franco Locatelli

ivanscalfarotto : Leggo che la mia amica @MonicaCirinna propone per il @pdnetwork la condivisione delle cariche di partito, a partire… - Manu015919833 : RT @ivanscalfarotto: Leggo che la mia amica @MonicaCirinna propone per il @pdnetwork la condivisione delle cariche di partito, a partire da… - AnimaCeleste : RT @ivanscalfarotto: Leggo che la mia amica @MonicaCirinna propone per il @pdnetwork la condivisione delle cariche di partito, a partire da… - mathildbauchard : RT @Open_gol: Vertice ancora in corso a palazzo Chigi tra Draghi e i ministri - zazoomblog : Covid: terminato vertice a P.Chigi tra Draghi ministri e vertici Cts - #Covid: #terminato #vertice #P.Chigi -