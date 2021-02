Uomini e donne, Raffaella Mennoia di nuovo in ospedale: il messaggio sui social (Di martedì 23 febbraio 2021) Intervento chirurgico per la storica autrice dei programmi Mediaset, da anni al fianco di Maria De Filippi. 'Non vedo l'ora di tornare alla mia vita' scrive in un post su Instagram al quale moltissimi ... Leggi su today (Di martedì 23 febbraio 2021) Intervento chirurgico per la storica autrice dei programmi Mediaset, da anni al fianco di Maria De Filippi. 'Non vedo l'ora di tornare alla mia vita' scrive in un post su Instagram al quale moltissimi ...

graziano_delrio : In un gravissimo attentato in #Congo sono morti l’Ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere che era con lui. Vi… - Esercito : Pattuglia #tricolore realizzata da parte dei 150 uomini e donne delle Truppe Alpine dell’#Esercito che in questi gi… - poliziadistato : Con le immagini più belle delle nostre donne e dei nostri uomini impegnati ai #mondialidisci @cortina2021 per garan… - peppecifuentes : @chloeyazlov i nuovi tronisti di uomini e donne - ex_smiles : RT @xzaynsmoon: Da bisex voglio dire una cosa. Tommaso non ha mai offeso la comunità lgbt+ ma sapete cosa mi ha davvero offeso? Le parole d… -