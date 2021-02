Ufficiale | Pau Gasol è un giocatore del Barcellona

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 23 febbraio 2021) Dopo la smentita di due giorni fa arrivata via Twitter dal, oggi c’è l’ufficialità: Paugiocherà per il resto della stagione con il. Lo spagnolo 2 volte campione NBA con i Los Angeles Lakers, ritorna aldopo vent’anni, squadra della sua città natale e nella quale è cresciuto. L’obiettivo di Pau sono le Olimpiadi 2021 ma questa esperienza al Barca potrebbe portargli ulteriori successi sportivi. Nel palmares delmanca solamente un Eurolega e i blaugrana sono sicuramente tra i favoriti per la vittoria delle Final 4. Il percorso è ancora piuttosto lungo e bisognerà vedere in quali condizioni fisiche sarà il fratello di Marc che non gioca una partitadal 10 marzo 2019. Lo stessoproprio nel tweet ...