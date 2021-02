Sorpreso con 3 etti di cocaina, arrestato lo spacciatore della Valmarecchia (Di martedì 23 febbraio 2021) Da diversi giorni i carabinieri di Novafeltria si erano insospettiti dal continuo via vai di persone che, in auto o a piedi, gironzolavano nel parcheggio della piscina del paese e dopo una serie di ... Leggi su riminitoday (Di martedì 23 febbraio 2021) Da diversi giorni i carabinieri di Novafeltria si erano insospti dal continuo via vai di persone che, in auto o a piedi, gironzolavano nel parcheggiopiscina del paese e dopo una serie di ...

miticvale23 : @PureRuby87 1 ma è adorabile, con quegli occhioni e poi tutto grigio piccii?? 2 ma hai una voce veramente bella, qua… - giovannaguddemi : Bruno per noi sei sempre l'attore comico che ci fa ridere , la vita fa delle sorprese inaspettate ma tu hai sorpres… - CiroNoEuro : RT @GermanoDottori: Gli Stati Uniti negoziarono con la Germania la nomina di Draghi alla testa della Bce. Non sono sorpreso, mi suona piutt… - IvoAyrton : RT @GermanoDottori: Gli Stati Uniti negoziarono con la Germania la nomina di Draghi alla testa della Bce. Non sono sorpreso, mi suona piutt… - mgmand500 : RT @GermanoDottori: Gli Stati Uniti negoziarono con la Germania la nomina di Draghi alla testa della Bce. Non sono sorpreso, mi suona piutt… -