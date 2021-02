Primo decreto Draghi contro la pandemia. Fotocopia del Conte 2. Prevale la linea della continuità. Ma stavolta nessuno protesta (Di martedì 23 febbraio 2021) “Bisogna cambiare tutto per non cambiare niente”, scriveva Giuseppe Tomasi di Lampedusa ne Il Gattopardo. Il Governo Draghi ha applicato il principio. E chi si aspettava una vera e propria rottura col precedente premier Giuseppe Conte sarà rimasto deluso. Il Consiglio dei ministri, infatti, ha prorogato le misure anti-pandemia già in vigore, aumentando le restrizioni previste nelle aree a più alto rischio. Una stretta “indispensabile”, l’aveva definita il ministro della Salute, Roberto Speranza, ricordando l’allarme lanciato dall’Istituto superiore di sanità sulle varianti Covid e sulla necessità di rafforzare le misure. Scontata quindi anche la riconferma delle altre restrizioni, come il blocco degli spostamenti: fino al 27 marzo resta quindi il divieto di muoversi tra le Regioni indipendentemente dal colore. “Dopo 12 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 23 febbraio 2021) “Bisogna cambiare tutto per non cambiare niente”, scriveva Giuseppe Tomasi di Lampedusa ne Il Gattopardo. Il Governoha applicato il principio. E chi si aspettava una vera e propria rottura col precedente premier Giuseppesarà rimasto deluso. Il Consiglio dei ministri, infatti, ha prorogato le misure anti-già in vigore, aumentando le restrizioni previste nelle aree a più alto rischio. Una stretta “indispensabile”, l’aveva definita il ministroSalute, Roberto Speranza, ricordando l’allarme lanciato dall’Istituto superiore di sanità sulle varianti Covid e sulla necessità di rafforzare le misure. Scontata quindi anche la riconferma delle altre restrizioni, come il blocco degli spostamenti: fino al 27 marzo resta quindi il divieto di muoversi tra le Regioni indipendentemente dal colore. “Dopo 12 ...

NicolaPorro : Primo atto del #GovernoDraghi: #Speranza emette un decreto in un clic. Ma l’economia di un Paese non si può gestire… - Radio24_news : RT @24Mattino: ?L'attualità in mezz'ora del #23febbraio ??Il primo decreto di #Draghi @ProfLopalco ????L'agguato in #Congo @giampaz ?? La… - _marlene1265 : RT @enniogiannascol: Draghi copia Giuseppe e tutti zitti ????ogni giorno a sparare a Conte che teneva l'Italia sotto chiave..ma ora il primo… - Alessan86217711 : RT @WitCronache: ??Ecco il primo #decreto anti covid targato #Draghi ?? - Giuggio72684862 : RT @enniogiannascol: Draghi copia Giuseppe e tutti zitti ????ogni giorno a sparare a Conte che teneva l'Italia sotto chiave..ma ora il primo… -