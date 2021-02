Preoccupante la situazione in Bergamasca: più 96% di contagi in 14 giorni (Di martedì 23 febbraio 2021) Si fa sempre più Preoccupante la situazione in Bergamasca: si sta andando verso un evidente peggioramento che riguarda anche altre province lombarde e molte regioni d’Italia. Vediamo innanzitutto i dati riguardanti la nostra provincia: 1.245 i contagi settimanali, in rialzo del 96% in soli 14 giorni. In aumento i ricoveri in Area Covid (262 contro 252) e quelli in Terapia intensiva (33 contro 29). Il rapporto tra contagiati e popolazione è al 3% in provincia e al 3,3% in città. Crescono anche i decessi (+11). Da segnalare che in soli 15 giorni abbiamo il 100% in più di persone in isolamento obbligatorio o fiduciario (circa 2500 le prime e 5.000 le seconde), segno evidente che la circolazione del virus sta aumentando parecchio. Particolarmente colpita è la zona della ... Leggi su bergamonews (Di martedì 23 febbraio 2021) Si fa sempre piùlain: si sta andando verso un evidente peggioramento che riguarda anche altre province lombarde e molte regioni d’Italia. Vediamo innanzitutto i dati riguardanti la nostra provincia: 1.245 isettimanali, in rialzo del 96% in soli 14. In aumento i ricoveri in Area Covid (262 contro 252) e quelli in Terapia intensiva (33 contro 29). Il rapporto traati e popolazione è al 3% in provincia e al 3,3% in città. Crescono anche i decessi (+11). Da segnalare che in soli 15abbiamo il 100% in più di persone in isolamento obbligatorio o fiduciario (circa 2500 le prime e 5.000 le seconde), segno evidente che la circolazione del virus sta aumentando parecchio. Particolarmente colpita è la zona della ...

