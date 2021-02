PA, Recovery Fund e “team Brunetta”. (Di mercoledì 24 febbraio 2021) E’ bello scoprire che per Brunetta, di nuovo in sella alla Pubblica Amministrazione (oggi Ministero, già Dipartimento) “la Resilienza siamo noi”. Dove il noi indicherebbe anche quegli statali che tanto ha avversato nella sua pessima precedente esperienza di governo. Oggi, invece, ci sono 11,4 miliardi da spendere (a buffo, in parte) e che il nostro vulcanico ministro intende impiegare per far si che la “PA sia il vero elemento catalizzatore della ripresa del Paese” e quindi “bisogna attuare le riforme per la produttività”. Brunetta non parla a caso: è antipatico, ma non è uno sciocco ed ha decenni di esperienza nell’arte che lo ha sempre visto maestro, dividere e frammentare la rappresentanza sindacale, portando scompiglio nelle file delle OO.SS. Quando dice “attuare le riforme” fa certamente riferimento a quel disastro che egli si intesta, ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) E’ bello scoprire che per, di nuovo in sella alla Pubblica Amministrazione (oggi Ministero, già Dipartimento) “la Resilienza siamo noi”. Dove il noi indicherebbe anche quegli statali che tanto ha avversato nella sua pessima precedente esperienza di governo. Oggi, invece, ci sono 11,4 miliardi da spendere (a buffo, in parte) e che il nostro vulcanico ministro intende impiegare per far si che la “PA sia il vero elemento catalizzatore della ripresa del Paese” e quindi “bisogna attuare le riforme per la produttività”.non parla a caso: è antipatico, ma non è uno sciocco ed ha decenni di esperienza nell’arte che lo ha sempre visto maestro, dividere e frammentare la rappresentanza sindacale, portando scompiglio nelle file delle OO.SS. Quando dice “attuare le riforme” fa certamente riferimento a quel disastro che egli si intesta, ...

pinapic : In questi giorni tante donne hanno appeso un fiocchetto fucsia con un qr code per firmare la petizione del… - Daniele_Manca : Recovery fund, i 4 ministri che gestiranno i fondi (#Giovannini, @vitt61 , #Cingolani, #Franco) Chi sono, i loro p… - M5S_Europa : Il #RecoveryFund dimostra che l'#UE sa reagire alle crisi con solidarietà. Per questo sosteniamo l'idea di un Recov… - CiccioAmar82 : RT @AntonelloZedda: infine, gli rammenta la decisione olandese di posporre ogni decisione sul Recovery Fund a dopo le loro elezioni e la fo… - PaolaTacconi : RT @LaNotiziaTweet: Più #RedditodiCittadinanza. Ce lo chiede pure l’Europa. Bruxelles sconfessa Confindustria, Renzi & C. “Misura da raffor… -