NieR Automata | oltre 5 | 5 milioni di unità vendute

Square Enix ha annunciato cheha venduto oltre 5,5 milioni di copie . Il titolo è stato lanciato per PC e PS4 nel 2017 e Xbox One nel 2018, ed è un gioco di ruolo d'azione sviluppato da PlatinumGames , e nominato ...Grazie in gran parte al successo e alle prestazioni di, il franchise diè diventato un successo per Square Enix . In questo momento gli occhi sono principalmente puntati sull'imminente remaster del primo gioco della serie,...SQUARE ENIX rivela che le copie spedite in tutto il mondo e le vendite digitali di NieR Automata hanno superato quota 5.5 milioni di unità.Oggi si celebra il 4° anniversario di NieR: Automata, l'acclamato gioco action di Platinum Games, pubblicato per la prima volta il 23 febbraio 2017 in Giappone prima di approdare in altri Paesi. Per c ...