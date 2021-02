NBA 2020/2021: Lakers ko all’OT contro i Wizards, Phoenix pialla Portland (Di martedì 23 febbraio 2021) I risultati della notte italiana tra lunedì 22 e martedì 23 febbraio ha visto in scena lo svolgersi di sei partite della regular season NBA 2020/2021. I Lakers cadono allo Staples Center dopo aver sprecato un vantaggio di 17 punti all’interno dei regolamentari: vengono riacciuffati e battuti dai Wizards all’overtime. Comodo successo di Phoenix contro Portland, Utah travolge Charlotte nel secondo tempo. Dallas supera Memphis, Houston contro Chicago incassa l’ottava sconfitta consecutiva, Miami vince contro i Thunder, Rinviata, infine, Pacers-Spurs. LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE LOS ANGELES Lakers-WASHINGTON Wizards 124-127 OT Quinto successo di fila per la franchigia della Capitale, che ... Leggi su sportface (Di martedì 23 febbraio 2021) I risultati della notte italiana tra lunedì 22 e martedì 23 febbraio ha visto in scena lo svolgersi di sei partite della regular season NBA. Icadono allo Staples Center dopo aver sprecato un vantaggio di 17 punti all’interno dei regolamentari: vengono riacciuffati e battuti daiall’overtime. Comodo successo di, Utah travolge Charlotte nel secondo tempo. Dallas supera Memphis, HoustonChicago incassa l’ottava sconfitta consecutiva, Miami vincei Thunder, Rinviata, infine, Pacers-Spurs. LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE LOS ANGELES-WASHINGTON124-127 OT Quinto successo di fila per la franchigia della Capitale, che ...

DavideFuma : Per @Eurosport_IT ho scritto delle 10 squadre #NBA più viste sulle TV americane, dei rating in vista della seconda… - andrea516188 : Nets campioni NBA. Lo dicevo che il 2021 sarebbe stato peggio del 2020. - scpandemic : 2020 Certified Graffiti Inserts ?????? #paniniamerica #SportsCards #BasketballCards #NBA #sportscardpandemic - Eurosport_IT : Sesta vittoria consecutiva per i Brooklyn Nets ?? Clamorosa rimonta dei New Orleans Pelicans ?? Antetokounmpo guida i… - Aleamoruso99 : RT @sportface2016: #NBA I #Nets regolano anche i Clippers e trovano la sesta vittoria di fila, bene Danilo Gallinari e Nicolò Melli http… -