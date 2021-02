Milleproroghe | via libera della Camera con 322 sì Cosa cambia per la scuola

(Di martedì 23 febbraio 2021) Viadell'Aulaal decretocon 322 voti favorevoli, 2 voti contrari e 31 astenuti. Tra questi ultimi ci sono i deputati di Fratelli d'Italia “per stima” nei confronti del premier Draghi, come annunciato in fase di dichiarazione di voto L'articolo .

infoitinterno : Milleproroghe, via libera dalla Camera: 322 sì, 2 i contrari - MediasetTgcom24 : Milleproroghe, via libera dalla Camera: 322 sì, 2 i contrari #milleproroghe - Janus0148 : Esame del decreto Milleproroghe – La dichiarazione di Voto di Sara Cunial - PaoloZulberti : Esame del decreto Milleproroghe – La dichiarazione di Voto di Sara Cunial - robychisar : RT @GastoneSabba: Esame del decreto Milleproroghe – La dichiarazione di Voto di Sara Cunial -

Ultime Notizie dalla rete : Milleproroghe via

L'odg, presentato in aula alla Camera sul, è stato sottoscritto da tutti i capigruppo ... vicepresidente della commissione Giustizia, attacca la nuova inquilina diArenula, ...Con l'avvio delle dichiarazioni di voto finali e' attesa entro questa sera l'approvazione da parte della Camera del Dl. Il provvedimento passera' poi all'esame del Senato per il...(Adnkronos) – Via libera dell’Aula della Camera al cosiddetto decreto milleproroghe con 322 voti favorevoli, 2 voti contrari e 31 astenuti. Cassa integrazione covid, cartelle esattoriali, bonus vacanz ...L'aula della Camera ha dato il via libera al Milleproroghe, con 322 voti favorevoli, 2 contrari e 31 astenuti. Tra questi ultimi ci sono i deputati di Fratelli d'Italia ...