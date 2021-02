Lazio-Bayern Monaco: pasticcio Patric-Leiva, Sane in gol (VIDEO) (Di martedì 23 febbraio 2021) pasticcio a centrocampo tra Patric e Leiva, il Bayern riparte e segna con Sane. Continua a crollare la Lazio dinnanzi ai propri errori. Questa volta è il turno di Patric che con la squadra sbilanciata all’attacco, si scontra con Leiva e regala palla al contropiede di Coman. L’ex Juve punta il diretto avversario, calcia in porta e sulla respinta di Reina si avventa Sane per lo 0-3. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 febbraio 2021)a centrocampo tra, ilriparte e segna con. Continua a crollare ladinnanzi ai propri errori. Questa volta è il turno diche con la squadra sbilanciata all’attacco, si scontra cone regala palla al contropiede di Coman. L’ex Juve punta il diretto avversario, calcia in porta e sulla respinta di Reina si avventaper lo 0-3. SportFace.

tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport: ?? '#Conte, io non mollo' ?? #Bayern stanco e dimezzato. Provaci, #Lazio! ?? La fu… - chedisagio : In Lazio-Bayern segna Musiala, classe 2003, schierato titolare in un ottavo di finale di Champions. In Italia, la… - OfficialSSLazio : #UCL ?? #LazioBayern, il programma della vigilia ?? - StefanoMimmo84 : RT @pasqualinipatri: Lazio-Bayern Monaco, contatto in area su Milinkovic: rigore negato ai biancocelesti – VIDEO - remox91 : RT @ActuFoot_: ? MI-TEMPS ! LAZIO ???? 0-3 ???? BAYERN -