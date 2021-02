Iran | Francia | Germania e Gb | ‘rammarico per limiti a ispezioni Aiea’

(Di martedì 23 febbraio 2021) Londra, 23 feb. (Adnkronos) – “Profondo rammarico” è stato espresso dai ministri degli Esteri die Regno Unito per l’entrata in vigore indelle limitazioni alle attività di ispezione dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) sulla base della legge che da oggi ferma l’attuazione del Protocollo aggiuntivo del Trattato di non proliferazione. E’ quanto si legge in una nota dei tre Paesi europei firmatari dell’accordo sul programma nucleareiano (Jcpoa), nella quale si definiscono le azioni di Teheran “un’ulteriore violazione dei suoi impegni” presi nell’ambito dell’intesa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

...idealmente il Ponte di Corpi dalla Bosnia fino al confine tra la nostra regione e la, dove ... nella maggior parte provenienti dall'Afghanistan, dall', dal Pakistan e dall'Africa. I migranti ...... in seguito alle decisioni di Trump:, Gran Bretagna e Germania. I tre paesi europei (Eu3) avevano già ideato il sistema di pagamenti INSTEX per effettuare transazioni con l'bypassando le ...Londra, 23 feb. (Adnkronos) - "Profondo rammarico" è stato espresso dai ministri degli Esteri di Francia, Germania e Regno Unito per l'entrata in vigore in Iran delle limitazioni alle attività di ispe ...Le diffidenze reciproche tra Iran e Stati Uniti per tornare a discutere dell’accordo sul nucleare (JCPOA), firmato a Vienna nel 2015 e strappato unilateralmente dall’ex presidente, ...