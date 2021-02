Il presidente di Cassa depositi entrerà nel cda di Tim | possibile passo avanti nella creazione della società unica della rete in fibra

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 febbraio 2021) Qualcosa si muove in casa Telecom Italia. Ildie Prestiti, Giovanni Gorno Tempini,a far parte del consiglio dell’ex monopolista di cui Cdp possiede circa il 10 per cento. In questo modo, con il rinnovo del cda previsto con il bilancio 2020, il braccio finanziario dello Stato sarà finalmente rappresentato all’interno del boardcompagnia telefonica come richiesto nei giorni scorsi dalCommissione di vigilanza sue prestiti, Sestino Giacomoni (Fi) e dal deputato Stefano Fassina (Leu). Sul mercato, alcuni investitori hanno letto la notizia come uninimportante...