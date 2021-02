Il piano per i nuovi parametri: cosa può cambiare per i colori (Di martedì 23 febbraio 2021) Alessandro Ferro Draghi sembra avere le idee chiare: nuove impostazioni per vaccini e Regioni, linea comune europea contro le varianti dopo la telefonata di ieri con la Merkel. piano Italia: accelerare con i ristori Governo che fai, parametri che trovi: Draghi ed il suo esecutivo stanno pensando a nuove misure per contenere la pandemia e prestare la massima prudenza alla variante inglese che "corre" sempre di più. Modello "inglese" per i vaccini "Il nemico è di tutti", ha detto pochi giorni fa il nuovo premier nel discorso programmatico in Senato. Ma cosa cambierà davvero? Quelli principali riguardano il ridimensionamento del Cts (Comitato tecnico scientifico) che perderà qualche pezzo e si doterà di un portavoce che, di volta in volta, fornirà dati e scenari aggiornati al governo sui quali si baseranno le mosse ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 23 febbraio 2021) Alessandro Ferro Draghi sembra avere le idee chiare: nuove impostazioni per vaccini e Regioni, linea comune europea contro le varianti dopo la telefonata di ieri con la Merkel.Italia: accelerare con i ristori Governo che fai,che trovi: Draghi ed il suo esecutivo stanno pensando a nuove misure per contenere la pandemia e prestare la massima prudenza alla variante inglese che "corre" sempre di più. Modello "inglese" per i vaccini "Il nemico è di tutti", ha detto pochi giorni fa il nuovo premier nel discorso programmatico in Senato. Macambierà davvero? Quelli principali riguardano il ridimensionamento del Cts (Comitato tecnico scientifico) che perderà qualche pezzo e si doterà di un portavoce che, di volta in volta, fornirà dati e scenari aggiornati al governo sui quali si baseranno le mosse ...

Rinaldi_euro : Piano piano stanno diventando tutti “Sovranisti”! ! Con il ritorno del Patto di stabilità “25 Paesi su 27 sotto pro… - Marcozanni86 : Informazione deviata, lezione numero 1: oggi per Fubini il piano di stimolo da $900mld è 'ultima eredità di debito'… - Confcommercio : 'Per evitare la #desertificazione serve sostenere le imprese più colpite, anche con una #webtax, e un piano di digi… - robertocipolla2 : @BenedettaSalv10 non ho votato per l’attuale giunta comunale ma concordo in pieno sul piano mobilità alternativo al… - OpenFiberIT : Prosegue il piano di #OpenFiber nelle aree bianche della Regione Autonoma #TrentinoAltoAdige. La connessione… -