GPS graduatorie, servizio ITP svolto con riserva non fa punteggio se la sentenza è negativa per il docente. NOTA (Di martedì 23 febbraio 2021) ITP insegnanti tecnico pratici inseriti nelle GPS graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze: sta destando preoccupazione in queste ore la NOTA inviata dall'Ufficio Scolastico Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Torino e Città Metropolitana in cui si precisa che il servizio reso in presenza di una sentenza del TAR o del CDS favorevole all'Amministrazione e contraria al docente risulterà prestato solo di fatto e non di diritto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 23 febbraio 2021) ITP insegnanti tecnico pratici inseriti nelle GPSprovinciali e di istituto per le supplenze: sta destando preoccupazione in queste ore lainviata dall'Ufficio Scolastico Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Torino e Città Metropolitana in cui si precisa che ilreso in presenza di unadel TAR o del CDS favorevole all'Amministrazione e contraria alrisulterà prestato solo di fatto e non di diritto. L'articolo .

GAE e GPS: cosa sono le graduatorie provinciali tweet Quando si sente parlare di graduatorie provinciali docenti ci si può riferire a due diversi istituti: le GaE (graduatorie ad esaurimento) e le GPS (graduatorie provinciali per le supplenze). Graduatorie ad esaurimento (GaE) Le GaE, furono istituite con la legge 124/99, che ha modificato l'art. 401 del testo unico 297/94, trasformando le ...

GAE e GPS: cosa sono le graduatorie provinciali Tecnica della Scuola Gps, nuove chance agli esclusi Il ministero dell'istruzione è in procinto di emanare un decreto per costituire elenchi aggiuntivi alla I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) e alla II fascia delle graduatorie

