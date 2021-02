Governo Draghi, in sette giorni sembra cambiato poco ma in realtà è cambiato tutto (Di martedì 23 febbraio 2021) Diciamo la verità. In una settimana di Governo Draghi sembra cambiato poco ma in realtà è cambiato tutto. Mentre la squadra di Governo deve essere ancora completata con i Vice Ministri e sottosegretari, il Premier Draghi con il suo stile sobrio e riservato ha cambiato completamente l’immagine di Palazzo Chigi. Niente dirette Facebook annunciate a reti unificate, niente post sui social, niente veline di Casalino, nessuna immagine patinata trasmessa in tv e nei soliti talk show. Del sistema Casalino e del suo modo di fare, a mio parere, disinformazione rimangono evidenti gli ultimi residui in questi giorni. Infatti, il fido Rocco è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Diciamo la verità. In una settimana dima in. Mentre la squadra dideve essere ancora completata con i Vice Ministri e sottosegretari, il Premiercon il suo stile sobrio e riservato hacompletamente l’immagine di Palazzo Chigi. Niente dirette Facebook annunciate a reti unificate, niente post sui social, niente veline di Casalino, nessuna immagine patinata trasmessa in tv e nei soliti talk show. Del sistema Casalino e del suo modo di fare, a mio parere, disinformazione rimangono evidenti gli ultimi residui in questi. Infatti, il fido Rocco è ...

