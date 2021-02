GFVip 5, Dayane Mello e la confessione inaspettata in diretta: pubblico sconvolto (Di martedì 23 febbraio 2021) La puntata di ieri sera, 22 Febbraio 2021, del Grande Fratello Vip 5 è stata decisamente ricca di colpi di scena. Il concorrente che ha dovuto immediatamente abbandonare la casa dopo l’esito del televoto è stato Andrea Zenga. Un’uscita inaspettata che ha mandato in crisi Rosalinda Cannavò. L’attrice e il figli di Walter Zenga da qualche settimana hanno iniziato una storia d’amore. Ora per scoprire come andrà a finire non resta che attendere l’uscita della Cannavò, la quale sempre ieri sera ha avuto un confronto diretto con la sua amica speciale. La confessione di Dayane Mello brasiliana al GFVip 5 ha lasciato il pubblico da casa completamente senza parole. Leggi anche –> Eliminazione sofferta al GF Vip 5: l’ultimo colpo di scena del reality GFVip 5, ... Leggi su urbanpost (Di martedì 23 febbraio 2021) La puntata di ieri sera, 22 Febbraio 2021, del Grande Fratello Vip 5 è stata decisamente ricca di colpi di scena. Il concorrente che ha dovuto immediatamente abbandonare la casa dopo l’esito del televoto è stato Andrea Zenga. Un’uscitache ha mandato in crisi Rosalinda Cannavò. L’attrice e il figli di Walter Zenga da qualche settimana hanno iniziato una storia d’amore. Ora per scoprire come andrà a finire non resta che attendere l’uscita della Cannavò, la quale sempre ieri sera ha avuto un confronto diretto con la sua amica speciale. Ladibrasiliana al5 ha lasciato ilda casa completamente senza parole. Leggi anche –> Eliminazione sofferta al GF Vip 5: l’ultimo colpo di scena del reality5, ...

trash_italiano : A ME AMMAZZA SAPERE CHE CONDOR NON PUÒ METTERE CANALE 5 PERCHÉ SI RITROVEREBBE LA SUA 'COMPAGNA' COMBATTUTA TRA L'A… - GrandeFratello : La forza di Dayane. Anche nei giorni più bui ha saputo trovare dentro di sé la voglia e la consapevolezza per alzar… - GrandeFratello : Ed in quest'ultima settimana nella Casa, Dayane ha bisogno più che mai della vicinanza da parte dei suoi cari che l… - Vale_AM_FM : RT @nagioia08: Hanno fatto outing a Dayane su Adua, dopo che aveva chiesto in confessionale che non venisse mostrato niente Tommaso e Stef… - chreeestenPrezz : RT @edoruta: Stanotte Dayane si è sentita dire: -hai 0 umanità - Non sai amare - Tutto inventato solo per la clip - mezza lesbica - lo fai… -