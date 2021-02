Ex Ilva, ecco l'Uovo di Colombo che salverà Taranto. Il piano (Di martedì 23 febbraio 2021) Ora che si è capito che il consorzio delle eccellenze italiane sull’”acciaio verde a zero emissioni” formato da Danieli, Saipem e Leonardo pensa in grande puntando allo scacchiere mondiale della riconversione dei vecchi altoforno inquinanti, fra cui c’è anche quello dell’ex Ilva, a Roma sono partiti i contatti per risolvere la situazione di Taranto. Situazione che è tornata esplosiva dopo lo stop dell’area a caldo imposto dal Tar di Lecce. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 23 febbraio 2021) Ora che si è capito che il consorzio delle eccellenze italiane sull’”acciaio verde a zero emissioni” formato da Danieli, Saipem e Leonardo pensa in grande puntando allo scacchiere mondiale della riconversione dei vecchi altoforno inquinanti, fra cui c’è anche quello dell’ex, a Roma sono partiti i contatti per risolvere la situazione di. Situazione che è tornata esplosiva dopo lo stop dell’area a caldo imposto dal Tar di Lecce. Segui su affaritaliani.it

