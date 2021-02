Congo, Draghi a Ciampino per l’arrivo delle salme dei due italiani (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nell’aeroporto di Ciampino atterreranno le salme dell’ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in un attentato in Congo nella mattinata di lunedì 22 febbraio. L’aereo di Stato con a bordo i due feretri è atterrato attorno alle 23.25 all’aeroporto militare di Ciampino a Roma. Ad attenderli, il presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Un gruppo interforze composto non solo da carabinieri ha allestito un picchetto d’onore per il diplomatico e il militare uccisi. Assente invece il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a causa di un lieve malessere, un disturbo vestibolare: è quanto comunica l’ufficio stampa del Quirinale. L’aereo dell’Aviazione militare italiana con a ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nell’aeroporto diatterreranno ledell’ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in un attentato innella mattinata di lunedì 22 febbraio. L’aereo di Stato con a bordo i due feretri è atterrato attorno alle 23.25 all’aeroporto militare dia Roma. Ad attenderli, il presidente del Consiglio Mario, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Un gruppo interforze composto non solo da carabinieri ha allestito un picchetto d’onore per il diplomatico e il militare uccisi. Assente invece il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a causa di un lieve malessere, un disturbo vestibolare: è quanto comunica l’ufficio stampa del Quirinale. L’aereo dell’Aviazione militare italiana con a ...

