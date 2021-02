Che cosa è il daltonismo? Informazioni utili sul disturbo (Di martedì 23 febbraio 2021) La discromatopsia, conosciuta più semplicemente come daltonismo, è una condizione che altera la percezione dei colori oppure le sfumature diverse. Si stima che circa l’8% della popolazione sia affetta da daltonismo, ma i numeri potrebbero essere più alti considerando che alcune persone non si accorgono del problema in quanto hanno una forma lieve del disturbo. Il termine daltonismo deriva dal ricercatore John Dalton, anche lui affetto da tale condizione, che la descrisse nel suo articolo del 1974 “Fatti straordinari legati alla visione dei colori”. Cause e tipi di daltonismo La causa del daltonismo è una problematica relativa ai coni della retina, che possono funzionare in modo corretto (tricromatismo). Il disturbo è ereditario, legato ad una mutazione del ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 23 febbraio 2021) La discromatopsia, conosciuta più semplicemente come, è una condizione che altera la percezione dei colori oppure le sfumature diverse. Si stima che circa l’8% della popolazione sia affetta da, ma i numeri potrebbero essere più alti considerando che alcune persone non si accorgono del problema in quanto hanno una forma lieve del. Il terminederiva dal ricercatore John Dalton, anche lui affetto da tale condizione, che la descrisse nel suo articolo del 1974 “Fatti straordinari legati alla visione dei colori”. Cause e tipi diLa causa delè una problematica relativa ai coni della retina, che possono funzionare in modo corretto (tricromatismo). Ilè ereditario, legato ad una mutazione del ...

