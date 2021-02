Cecchinato-Schwartzman in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Cordoba 2021 (Di martedì 23 febbraio 2021) Marco Cecchinato ha superato Hugo Dellien, al primo turno dell’Atp 250 di Cordoba 2021, e ha conquistato la possibilità di affrontare Diego Schwartzman al secondo turno. Il tennista argentino godrà della possibilità di performare in un palcoscenico amico, sebbene l’azzurro sia particolarmente temibile sulla terra rossa. Il match andrà in scena giovedì 25 febbraio, con orario attualmente da definire ufficialmente. SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) offrirà la diretta televisiva dell’evento e potrà offrire la fruizione streaming tramite il sito ufficiale www.supertennis.tv. In alternativa alle opzioni citate, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sul confronto in questione. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 febbraio 2021) Marcoha superato Hugo Dellien, al primo turno dell’Atp 250 di, e ha conquistato la possibilità di affrontare Diegoal secondo turno. Il tennista argentino godrà della possibilità di performare in un palcoscenico amico, sebbene l’azzurro sia particolarmente temibile sulla terra rossa. Il match andrà in scena giovedì 25 febbraio, conattualmente da definire ufficialmente. SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky) offrirà latelevisiva dell’evento e potrà offrire la fruizionetramite il sito ufficiale www.supertennis.tv. In alternativa alle opzioni citate, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sul confronto in questione. SportFace.

