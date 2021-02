Cagliari | Semplici | “La squadra è moralmente abbattuta ma credo nella salvezza”

(Di martedì 23 febbraio 2021) Leonardosi presenta ai suoi nuovi tifosi del. Fiorentino, classe 1967, l'ex tecnico della Spal arriva in Sardegna con l'obiettivo di centrare la: un traguardo non facile, maè fiducioso. “Sinora ho diretto due allenamenti: ho trovato unaun po', come è normale dopo tante gare nelle quali non si è riusciti a fare risultato.che il mio lavoro in questo momento sarà più mentale che tecnico-tattico: spero di portare spensieratezza, determinazione e mentalità necessarie per provare a compiere questa impresa”.ENTUSIASMO E FRESCHEZZA“La chiamata delè una sfida importante, l'ho accettata per le parole del presidente Giulini e del DS Capozucca, ma anche per quello ...

Commenta per primo È Leonardol 'uomo scelto dal presidente Tommaso Giulini per risolvere i problemi del. L'obiettivo è riportare la squadra dell'ormai ex Di Francesco fuori dalla zona retrocessione, una sfida ...è stata la giornata di, chiamato a risollevare la squadra dal terzultimo posto in classifica. ' Ho trovato dei ragazzi abbattuti , il mio lavoro sarà innanzitutto quello di agire ...Una parte degli abitanti dei rioni storici vedono, con la chiusura di locali e ristoranti alle 18, strade buie e più pericoli. I ristoratori spalancano gli occhi: "Ma come, per anni ci avete detto che ...Per Capozucca si tratta di un ritorno nell’Isola: come Direttore Sportivo del Cagliari ha centrato nella stagione 2015-16 la pronta risalita in A ...