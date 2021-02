Attanasio e Iacovacci: le salme arrivate in Italia. Accolte da Draghi a Ciampino (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L'aereo di Stato con a bordo i feretri dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo, è atterrato all'aeroporto militare di Ciampino a Roma, intorno alle 23,10 di martedì 23 febbraio.. Ad attenderli, il presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro degli La vedova e le tre figlie di Luca Attanasio arriveranno in mattinata. L'autopsia al Policlinico Gemelli L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L'aereo di Stato con a bordo i feretri dell'ambasciatore Lucae del carabiniere Vittorio, uccisi in Congo, è atterrato all'aeroporto militare dia Roma, intorno alle 23,10 di martedì 23 febbraio.. Ad attenderli, il presidente del Consiglio Mario, il ministro degli La vedova e le tre figlie di Lucaarriveranno in mattinata. L'autopsia al Policlinico Gemelli L'articolo proviene da Firenze Post.

_Carabinieri_ : Immenso cordoglio del Comandante Generale #GenLuzi e dei #Carabinieri per l’uccisione del Car. Vittorio Iacovacci,… - luigidimaio : È una giornata buia e triste per l’Italia. Abbiamo appreso con grande sgomento e immenso dolore della morte del nos… - Quirinale : cordoglio del Presidente #Mattarella per la morte dell’Ambasciatore Luca #Attanasio, del Carabiniere Vittorio… - namthirteenst4r : RT @silvia_lezzi: In foto Mustapha Milambo, l'autista ucciso insieme a Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci. È giusto ricordare anche lui. #… - GiovanniG1950 : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella, a causa di un disturbo vestibolare, è stato purtroppo costretto ad annullare la sua presenza all’… -