Attanasio e Iacovacci, atterrato a Ciampino l'aereo con le salme: ad accoglierle Draghi, Di Maio e Guerini (Di martedì 23 febbraio 2021) L'aereo militare che trasporta le salme di Luca Attanasio e di Vittorio Iacovacci, l'ambasciatore e il carabiniere italiani morti durante l'attacco a un convoglio Onu del World Food... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 23 febbraio 2021) L'militare che trasporta ledi Lucae di Vittorio, l'ambasciatore e il carabiniere italiani morti durante l'attacco a un convoglio Onu del World Food...

