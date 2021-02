AstraZeneca contiene OGM, gli effetti sul DNA? Nessuno (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “AstraZeneca contiene OGM, gli effetti sul DNA” è senz’altro uno di quei titoli shock. Una di quelle cose che combina due terrori infodemici in uno solo. L’infodemia moderna insegna alle vittime di disinformazione a temere il vaccino. L’infodemia passata ha insegnato a temere gli OGM (nonostante dal punto di vista teorico l’Uomo ha imparato a “manipolare” il DNA di piante ed animali dal momento in cui ha scoperto coltivazione e allevamento). Combinare i due terrori in uno è il modo migliore per scatenare infondate ansie e immotivati timori. Ci inviano quindi un testo che recita Cosa contiene COVID-19 Vaccine AstraZeneca COVID-19 Vaccine AstraZeneca contiene organismi geneticamente modificati (OGM). Una dose (0,5 mL) ... Leggi su bufale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “OGM, glisul” è senz’altro uno di quei titoli shock. Una di quelle cose che combina due terrori infodemici in uno solo. L’infodemia moderna insegna alle vittime di disinformazione a temere il vaccino. L’infodemia passata ha insegnato a temere gli OGM (nonostante dal punto di vista teorico l’Uomo ha imparato a “manipolare” ildi piante ed animali dal momento in cui ha scoperto coltivazione e allevamento). Combinare i due terrori in uno è il modo migliore per scatenare infondate ansie e immotivati timori. Ci inviano quindi un testo che recita CosaCOVID-19 VaccineCOVID-19 Vaccineorganismi geneticamente modificati (OGM). Una dose (0,5 mL) ...

PierStolfo : @Antonio15609950 @seresnow Se sai leggere,capisci che questo è il bugiardino del vaccino astrazeneca. Se non ti fa… - giovannitrivel3 : RT @enkidC: @V28100620 ??Cosa contiene C*VID-19 ... Vaccine AstraZeneca ?? ??Prodotto in cellule renali embrionali umane geneticamente modi… - Genovef85756150 : RT @enkidC: @V28100620 ??Cosa contiene C*VID-19 ... Vaccine AstraZeneca ?? ??Prodotto in cellule renali embrionali umane geneticamente modi… - AquileDel : RT @enkidC: @V28100620 ??Cosa contiene C*VID-19 ... Vaccine AstraZeneca ?? ??Prodotto in cellule renali embrionali umane geneticamente modi… - pinosocio : RT @enkidC: @V28100620 ??Cosa contiene C*VID-19 ... Vaccine AstraZeneca ?? ??Prodotto in cellule renali embrionali umane geneticamente modi… -