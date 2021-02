Aggredisce passanti e poliziotti con un coltello per strada a Milano: ucciso un uomo di 45 anni (Di martedì 23 febbraio 2021) Paura tra le strade di Milano nella notte appena trascorsa: poco dopo la mezzanotte, un uomo avrebbe aggredito alcuni passanti e poliziotti con un grosso coltello, prima di essere ucciso da un colpo sparato da un agente intervenuto sul posto. Paura a Milano: Aggredisce passanti e agenti con un coltello, ucciso Un uomo di 45 anni sarebbe stato ucciso nella notte a Milano, in seguito a un’aggressione ai danni di alcuni passanti e poliziotti. Si tratterebbe dello stesso autore del gesto che, armato di un grosso coltello, avrebbe scatenato il panico poco dopo la ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 23 febbraio 2021) Paura tra le strade dinella notte appena trascorsa: poco dopo la mezzanotte, unavrebbe aggredito alcunicon un grosso, prima di essereda un colpo sparato da un agente intervenuto sul posto. Paura ae agenti con unUndi 45sarebbe statonella notte a, in seguito a un’aggressione ai ddi alcuni. Si tratterebbe dello stesso autore del gesto che, armato di un grosso, avrebbe scatenato il panico poco dopo la ...

Agenzia_Ansa : Aggredisce passanti e agenti a Milano, ucciso. L'uomo, con precedenti, forse in stato alterato, si è scagliato anch… - lorenteggio : #Milano. #Sparatoria al #Corvetto, aggredisce passanti e agenti in Via Sulmona, 45enne deceduto - Bobbio65M : RT @Lara86124487: Anche la polizia diffida della giustizia italiana, finalmente prendono iniziative! Milano, aggredisce passanti e polizia… - amperrino : Attacca i passanti con coltelloFilippino ucciso dalla polizia - MuredduGiovanni : RT @IlPrimatoN: L'uomo aveva 45 anni e precedenti per spaccio e reati contro la persona -