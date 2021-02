Addio a Franco Cassano, padre del “pensiero meridiano” (Di martedì 23 febbraio 2021) È morto questa mattina il sociologo ed ex parlamentare Franco Cassano, sopraffatto a 77 anni da una malattia contro cui lottava da tempo. Nato il 3 dicembre 1943 ad Ancona, Cassano era profe ... sul sito. Leggi su lastampa (Di martedì 23 febbraio 2021) È morto questa mattina il sociologo ed ex parlamentare, sopraffatto a 77 anni da una malattia contro cui lottava da tempo. Nato il 3 dicembre 1943 ad Ancona,era profe ... sul sito.

