Addio a Franco Cassano: muore a 78 anni l’intellettuale ed ex parlamentare Pd che aprì la strada alla Primavera pugliese (Di martedì 23 febbraio 2021) Franco Cassano, sociologo ed ex parlamentare Pd barese, è morto a 78 anni stamani, 23 febbraio. Nato ad Ancona il 3 dicembre 1943, era malato da tanti anni. Esponente, fra i più giovani, della corrente di pensiero politico definita la scuola barese, insieme al politico, storico e filosofo Beppe Vacca e al politico e filosofo Biagio De Giovanni, nel 2003 aveva fondato e animato con altri intellettuali baresi l’associazione Città Plurale, laboratorio di civismo per la costruzione di quella stagione politica definita la Primavera pugliese, che aprì la strada alle esperienze politiche di Michele Emiliano come sindaco di Bari e di Nichi Vendola come governatore della Puglia. Alle elezioni politiche del 2013 era stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021), sociologo ed exPd barese, è morto a 78stamani, 23 febbraio. Nato ad Ancona il 3 dicembre 1943, era malato da tanti. Esponente, fra i più giovani, della corrente di pensiero politico definita la scuola barese, insieme al politico, storico e filosofo Beppe Vacca e al politico e filosofo Biagio De Giov, nel 2003 aveva fondato e animato con altri intellettuali baresi l’associazione Città Plurale, laboratorio di civismo per la costruzione di quella stagione politica definita la, chelaalle esperienze politiche di Michele Emiliano come sindaco di Bari e di Nichi Vendola come governatore della Puglia. Alle elezioni politiche del 2013 era stato ...

fanpage : È morto Franco Cassano #23febbraio - Agenzia_Ansa : Addio a Franco Cassano, sociologo ed ex parlamentare del Pd. Fondò la 'Città plurale' che aprì la strada alla 'prim… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Addio a Franco Cassano: muore a 78 anni l’intellettuale ed ex parlamentare Pd che aprì la strada alla Primavera puglie… - clikservernet : Addio a Franco Cassano: muore a 78 anni l’intellettuale ed ex parlamentare Pd che aprì la strada alla Primavera pug… - leolapus : RT @giucampesi: Addio a Franco Cassano #pensieromeridiano -