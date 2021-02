Victor Osimhen, le condizioni dell’attaccante nigeriano dopo il trauma cranico: è tornato a Napoli, non ricorda l’incidente di Bergamo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Victor Osimhen è tornato a Napoli dopo la notte passata all’ospedale di Bergamo in osservazione. L’attaccante azzurro è stato ricoverato al Papa Giovanni XXIII e martedì sarà sottoposto ad altri accertamenti per verificare le sue condizioni dopo il trauma cranico riportato durante il match contro Atalanta. L’attaccante nigeriano, come riporta La Gazzetta dello Sport, non ha ricordi dell’incidente. dopo l’impatto con il terreno di gioco è rimasto incosciente per alcuni lunghi minuti e solo una volta in ambulanza, durante il trasporto in ospedale, ha ripreso conoscenza. Con Osimhen, durante la degenza a Bergamo, è rimasto anche il medico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021)la notte passata all’ospedale diin osservazione. L’attaccante azzurro è stato ricoverato al Papa Giovanni XXIII e martedì sarà sottoposto ad altri accertamenti per verificare le sueilriportato durante il match contro Atalanta. L’attaccante, come riporta La Gazzetta dello Sport, non ha ricordi dell’impatto con il terreno di gioco è rimasto incosciente per alcuni lunghi minuti e solo una volta in ambulanza, durante il trasporto in ospedale, ha ripreso conoscenza. Con, durante la degenza a, è rimasto anche il medico ...

