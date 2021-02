Una serata tra amici poi il tragico volo | la fine di un 21enne

Leggi su chenews

(Di lunedì 22 febbraio 2021) La tragedia mentre il giovane era a casa diin pieno centro. Nessuno scampo per il, morto sul colpo. Unatratrasformatasi in una assurda tragedia. Studenti universitari, in centro a Firenze. Un appartamento abitato da un gruppo di, un gruppo di studenti, per l’appunto. Una morte inattesa, una tragedia che nessuno si aspettava. Ildi uno di loro, dal quarto piano di quell’edificio fiorentino. 21 anni e la sua vita spenta per sempre in pochi attimi. Niente da fare per il giovane, nessuna speranza di rianimarlo dopo il. Non è ancora chiaro cosa possa essere accaduto, le forze dell’ordine sono subito sul posto per tutte le verifiche del caso, insieme agli operatori sanitari che nulla ...